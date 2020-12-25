الولايات المتحدة تفرض شرطا على القادمين من بريطانيا لدخول أراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة ستبدأ بمطالبة القادمين من المملكة المتحدة بإجراء اختبار سلبي لفيروس (كورونا) قبل 72 ساعة من مغادرة بريطانيا.



وذكر المركز في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على الأمر يوم الجمعة، يوم عيد الميلاد. وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وشدد على أن "الاختبارات الإضافية ستعزز حماية المجتمع الأمريكي وتؤمن صحتهم وسلامتهم وتضمن سفرا دوليا آمنا"، مشيرا إلى أن "هذا النظام، القرار الجديد، يتوافق مع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لزيادة قدرتنا على اكتشاف واحتواء كوفيد-19 بشكل استباقي".



يذكر أنه تم مؤخرا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا) في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.