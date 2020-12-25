الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 وحتى يوم 23 حزيران/ يونيو 2021.



وبحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء هذا القرار بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وكان الرئيس التونسي قد قرر يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من 26 نوفمبر 2020 وحتى 25 ديسمبر 2020.



يذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015، إثر تفجير "إرهابي" استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي.



ومنذ ذلك التاريخ تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، وآخرها التمديد الذي أعلن عنه اليوم ويستمر حتى تاريخ الـ 23 من يونيو 2021.