عربي

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 وحتى يوم 23 حزيران/ يونيو 2021.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء هذا القرار بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وكان الرئيس التونسي قد قرر يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من 26 نوفمبر 2020 وحتى 25 ديسمبر 2020.

يذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015، إثر تفجير "إرهابي" استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي.

ومنذ ذلك التاريخ تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، وآخرها التمديد الذي أعلن عنه اليوم ويستمر حتى تاريخ الـ 23 من يونيو 2021.

أخبار ذات صلة

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

دولة عربية تُسجل أول إصابة بسلالة (كورونا) المتحورة

دولة عربية تُسجل أول إصابة بسلالة (كورونا) المتحورة

عمرو موسى: الجامعة العربية لا تستطيع منع أي دولة من التطبيع مع إسرائيل

عمرو موسى: الجامعة العربية لا تستطيع منع أي دولة من التطبيع مع إسرائيل

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف

سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم المستوطنين

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم المستوطنين

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

&#34;جودة البيئة&#34; تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

"جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

منوعات

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل &#34;موسى&#34; في قرية مصرية

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل "موسى" في قرية مصرية

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

عربي

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

عمرو موسى: الجامعة العربية لا تستطيع منع أي دولة من التطبيع مع إسرائيل

عمرو موسى: الجامعة العربية لا تستطيع منع أي دولة من التطبيع مع إسرائيل

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)