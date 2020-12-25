شاهد: انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.أكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار المكتب إلى أن فرقه التي هرعت إلى موقع الحادث تقيم حاليا حجم الأضرار الناجمة عنه، ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن، وليس هناك شبهات بأن الحادث بفعل فاعل.بدوره، قال أحد السكان المحليين لوكالة (أسوشيتد برس) إن الانفجار كان قويا جدا وكسر جميع النوافذ في منزله، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في اشتعال النيران في نحو أربع سيارات أخرى في الموقع.