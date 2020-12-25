أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين ولكن علاقاتنا الاستخباراتية معها مستمرة













رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا يمكن أن تقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، حيث قال: "هذه هي نقطة خلافنا معها التي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل".وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بعد صلاة الجمعة في اسطنبول، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، وأن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).واشار أردوغان، إلى أن علاقة بلاده بإسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف، وتواجه تركيا بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم.وقال الرئيس التركي: "إن لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا… لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما، وسياسات إسرائيل بشأن فلسطين غير مقبولة".ويشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تمر بحالة من التوتر الشديد، حيث تبادلا طرد السفراء في عام 2018، على الرغم من قوة العلاقات التجارية بينهما.