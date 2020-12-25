القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل عدد من الأهالي.



وأفادت مصادر محلية، بأنه عقب الصلاة اعتصم أهالي الحي في الخيمة، بمشاركة وفود من نشطاء حقوقيين مقدسيين وأجانب ويهود، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وندد المشاركون خلال الوقفة بسياسية بلدية الاحتلال في القدس التي أصدرت قرارات متتالية بحق السكان، لإخلاء منازلهم وتهجيرهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان والمستوطنين، بحجج وذرائع واهية.



يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في شهر تشرين الثاني الماضي، قرارا بتأييد ترحيل ثماني عائلات فلسطينية من حي بطن الهوى، الأمر الذي يطال تأثيره 45 شخصا، بينهم أطفال.