شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة



































رام الله - دنيا الوطننفذ وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة عامر وعباد الرحمن غرب مدينة غزة برئاسة د. اسماعيل رضوان، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، جولة على 30 نقطة شرطية منتشرة في كافة الشوارع والأماكن حفاظا على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني من وباء كورونا وفق الإجراءات المقرة من قبل الجهات المختصة.وأثنى رضوان على الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل الحفاظ على الانضباط العام وعلى سلامة أبناء شعبنا في ظل تفشي الوباء، موجها شكره باسم قيادة الحركة في مشروع عامر وعباد الرحمن لكافة رجال الأمن الغائبين عن عائلاتهم في يوم الجمعة والعاملين في البرد والشتاء من أجل سلامة أبناء شعبهم. قائلا " أنتم تقدمون واجبا اسلاميا وانسانيا وصحيا وتحافظون على أبناء شعبكم فجزاكم الله كل خير".وتم خلال الجولة تسليم كافة رجال الأمن في المنطقة وجبات طعام، كما شارك مدير شرطة الشاطئ الرائد طلعت جودة ومدير شرطة الشيخ رضوان مقدم نضال حمادة في الجولة.. وعبرا عن شكرهما الجزيل لـ قيادة حماس في منطقة عامر وعباد الرحمن على هذه اللفتة الطيبة.