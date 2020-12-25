محافظة قلقيلية: وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة قلقيلية، بوفاة مواطنة من بلدة حبلة، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.



وأشارت المحافظة خلال تقرير اليومي حول تطورات انتشار فيروس (كورونا)، إلى أنه بوفاة المواطنة، يكون العدد الاجمالي للوفيات بالفيروس قد وصل 45وفاة.