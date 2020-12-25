شؤون فلسطينية

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة شاب، يبلغ من العمر (19 عاما)، في حادث سير ذاتي، وقع اليوم الجمعة، في مدينة نابلس.

وأشار ارزيقات، إلى أن الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير على شارع "المي" في نابلس وعليه تحركت برفقة الإسعاف إلى المكان وتبين أن الحادث ذاتي نجم عن انقلاب مركبة، ما أدى لإصابة الشاب وتم نقله إلى مستشفى رفيديا وأعلن الأطباء عن وفاته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

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