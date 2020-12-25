دولي

الهند تعلن توصل علمائها لابتكار لقاح محلي فعال لمكافحة فيروس (كورونا)

الهند تعلن توصل علمائها لابتكار لقاح محلي فعال لمكافحة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عبّر المجلس الهندي للأبحاث الطبية عن تفاؤله بشأن التجارب الجارية للتوصل إلى إنتاج لقاح هندي مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، واعتبرها واعدة وتستقطب اهتماما عالميا.

 وقال إن "النتائج المشجعة لتجارب المرحلة الأولى  والمرحلة الثانية للقاح "كوفاكسين" قد عبدت الطريق لمباشرة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الهند والتي تأخذ مجراها في الظرف الحالي في 22 موقعا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف بأن هذا اللقاح يعتبر ثمرة التعاون، الذي انتهى إلى "إنجاز ملحوظ"، بين المجلس الهندي للأبحاث الطبية ومؤسسة باهارات بيوتيك. وأوضح المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن المعطيات الخاصة بنتائج التجارب التي تم إنجازُها حتى الآن أثبتت أن للقاح الهندي "كوفاكسين" قدرات مثيرة للإعجاب بخصوص المناعة والسلامة، وأن خلاصة هذه البحوث الهندية تلقى اهتماما من قبل مجلة "لانسيت" العلمية البريطانية التي ترغب في نشرها.

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