دولة عربية تُسجل أول إصابة بسلالة (كورونا) المتحورة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.
وقال حسن في تغريدة عبر (تويتر): "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 كانون الأول/ ديسمبر".
ودعا الوزير "الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية"، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.
أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.
وقال حسن في تغريدة عبر (تويتر): "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 كانون الأول/ ديسمبر".
ودعا الوزير "الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية"، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.
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