دولة عربية تُسجل أول إصابة بسلالة (كورونا) المتحورة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.



وقال حسن في تغريدة عبر (تويتر): "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 كانون الأول/ ديسمبر".



ودعا الوزير "الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية"، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.