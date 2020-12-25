فيروس نيجيريا الجديد يختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات في نيجيريا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، عبارة عن شكل خاص من اشكال الطفرات، مشيرة إلى أنها تختلف عن تلك التي عثر عليها مؤخرا في بريطانيا.



ووفق موقع (العربية.نت)، فقد قال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: "نحن نتحدث عن فيروس متحور خاص، لا يشبه المتغير الذي تم اكتشافه مؤخرا في المملكة المتحدة، ومع ذلك، قد يكون للسلالة المكتشفة في نيجيريا بعض التشابه مع متغير فيروس كورونا 501 V2 الذي تم تحديده في 18 ديسمبر بجنوب إفريقيا".



ورأى المسؤول الصحي أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن سمات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفا أن "هناك حاجة لمزيد من البحث".



يشار إلى أن الفيروس المتحول الجديد تم اكتشافه في عينات أخذت في 3 آب/ أغسطس و9 تشرين الأول/ أكتوبر في ولاية أوسون النيجيرية.



وتظهر البيانات الأولية أن السلالة الفيروسية الجديدة ليست عدوانية، مثلها مثل تلك المكتشفة في جنوب إفريقيا، وقد تسبب فيروس كورونا المتحول "501 V2" المكتشف في جنوب إفريقيا في موجة ثانية قوية من الوباء.