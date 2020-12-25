دولي

فيروس نيجيريا الجديد يختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا

فيروس نيجيريا الجديد يختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السلطات في نيجيريا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، عبارة عن شكل خاص من اشكال الطفرات، مشيرة إلى أنها تختلف عن تلك التي عثر عليها مؤخرا في بريطانيا.  

ووفق موقع (العربية.نت)، فقد قال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: "نحن نتحدث عن فيروس متحور خاص، لا يشبه المتغير الذي تم اكتشافه مؤخرا في المملكة المتحدة، ومع ذلك، قد يكون للسلالة المكتشفة في نيجيريا بعض التشابه مع متغير فيروس كورونا 501 V2 الذي تم تحديده في 18 ديسمبر بجنوب إفريقيا".

ورأى المسؤول الصحي أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن سمات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفا أن "هناك حاجة لمزيد من البحث".

يشار إلى أن الفيروس المتحول الجديد تم اكتشافه في عينات أخذت في 3 آب/ أغسطس و9 تشرين الأول/ أكتوبر في ولاية أوسون النيجيرية.

وتظهر البيانات الأولية أن السلالة الفيروسية الجديدة ليست عدوانية، مثلها مثل تلك المكتشفة في جنوب إفريقيا، وقد تسبب فيروس كورونا المتحول "501 V2" المكتشف في جنوب إفريقيا في موجة ثانية قوية من الوباء.

أخبار ذات صلة

تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

استطلاع (معاريف): نتنياهو سيحصد 26 مقعدًا وساعر 21

استطلاع (معاريف): نتنياهو سيحصد 26 مقعدًا وساعر 21

اميركا تبدأ بإنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

اميركا تبدأ بإنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

رئيس الحكومة البريطانية يثير الجدل بربطة عنق مزينة بأسماك

رئيس الحكومة البريطانية يثير الجدل بربطة عنق مزينة بأسماك

أعداد ضحايا فيروس (كورونا) تسجل ارتفاعًا مطردًا حول العالم

أعداد ضحايا فيروس (كورونا) تسجل ارتفاعًا مطردًا حول العالم

(كورونا) يتسبب بانقسام في الكونغرس الأمريكي

(كورونا) يتسبب بانقسام في الكونغرس الأمريكي

دراسة: سلالة (كورونا) الجديدة تؤدي إلى وفيات أكثر

دراسة: سلالة (كورونا) الجديدة تؤدي إلى وفيات أكثر

&#34;نيوزويك&#34;: ترامب قد يستعين بميلشيات لتعطيل انتقال السلطة

"نيوزويك": ترامب قد يستعين بميلشيات لتعطيل انتقال السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

&#34;جودة البيئة&#34; تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

"جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

إصابات بـ &#34;المطاط&#34; والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

إصابات بـ "المطاط" والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

فروانة: العلاقات &#34;المسيحية الإسلامية&#34; في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

فروانة: العلاقات "المسيحية الإسلامية" في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

انخفاض جديد على الدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد على الدولار مقابل الشيكل

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف

سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)