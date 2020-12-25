قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، قرية طورة غربي جنين، وقامت بأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها.



وكانمت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأسير محمد، ثم عادت واعتقلت شقيقه وزوجته وابن عمه.



وتزعم قوات الاحتلال مسؤولية الأسير قبها عن قتل مستوطِنة في أحراش ريحان في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.