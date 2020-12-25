"جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت الأمانة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، على البرنامج الوطني لدولة فلسطين الذي أشرفت على إعداده سلطة جودة البيئة ويتضمن أهم الاولويات والمشاريع التي تعكف فلسطين على تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة.



وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان لها، اليوم الجمعة إلى أن رئيسها جميل المطور، استلم رسالة من الأمانة التنفيذية للصندوق تشير إلى المصادقة على برنامج دولة فلسطين، لافتة إلى أن هذه المصادقة، تأتي "تتويجا للجهود المستمرة والحثيثة التي بذلتها سلطة جودة البيئة على مدى العامين 2019 و2020 وبالشراكة والتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الوطني ومن خلال الدعم المقدم من الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة العديد من الخبراء الوطنيين وخبير دولي في التمويل المناخي".



وتعتبر هذه المصادقة على درجه عالية من الأهمية كمقدمة لحصول فلسطين على التمويل اللازم للمشاريع الوطنية التي تتعلق بتغير المناخ وتصب في خدمة أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة.



وقد اشتمل البرنامج الوطني، حسب البيان، على أفكار لمقترحات مشاريع بمئات الملايين من الدولارات وتخدم قطاعات الزراعة والطاقة والمياه والصحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة وغيرها.



يذكر بأن فلسطين حصلت من الصندوق على منحه بمقدار 23 مليون يورو لمشروع وفرة المياه في شمال قطاع غزة.



وفي السياق ذاته، أكدت سلطة جودة البيئة أنها تسخر كل طاقاتها لدعم وإسناد جميع الجهات الوطنية الراغبة في تقديم مقترحات مشاريع للصندوق، حيث إن صندوق المناخ الاخضر يعتبر الذراع التمويلي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.



وأشارت إلى أن خطة المناخ الوطنية التي تمثلت في تقرير المساهمات المحددة وطنيا تشتمل على عشرات المشاريع وتبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار.