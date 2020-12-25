شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً
رام الله - دنيا الوطن
دانت لجنة دعم الصحفيين بشدة استمرار حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وكذلك استخدام أسلوب التمديد والمماطلة في الحكم على الصحفيين المعتقلين بهدف إبقاءهم أطول مدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لحجب ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني عن العالم.

وقالت لجنة دعم الصحفيين في تصريح لها صباح اليوم الجمعة، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية، أجلت مساء أمس الخميس، محاكمة المصور الصحفي الأسير تامر البرغوثي من بلدة كوبر برام الله، للمرة الثالثة، إلى تاريخ 18 يناير 2021 عِلماً بأنه مُعتقل منذ العاشر من ديسمبر الحالي من أمام سجن عوفر خلال تغطيته وعمله المهني.

ولفتت اللجنة إلى أن محكمة الاحتلال مددت أيضاً في 22 من ديسمبر الحالي اعتقال الأسير الصحفي طارق أبو زيد من نابلس، لمدة 47 يومًا إضافية، عقب عرضه على محكمة "سالم" العسكرية التي أجلت محاكمته حتى تاريخ 7/2/2021.

ونوهت إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع الى 26 أسيراً صحفياً وإعلامياً بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي الصحفي والطالب في جامعة النجاح الوطنية  ليث جعار، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته وتهديده بالقتل بعد الفشل باعتقاله قبل أيام بطولكرم.

وذكرت اللجنة، أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للصحفيين مصعب سعيد لمدة أربعة أشهر، ونضال أبو بكر لمدة ستة أشهر خلال ديسمبر الجاري قبل موعد الافراج عنهم بأيام.

وعلى ضوء ذلك، أكد رئيس لجنة دعم الصحفيين في فلسطين صالح المصري أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الصحفيين وتمديد وتأجيل محاكمتهم في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم، مستنكرا بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال المصري ، إن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وطالب المصري كل المؤسسات الصحفية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الممنهج بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما طالب بتوفير الحماية للصحفيين خلال مهامهم وتغطياتهم الصحفية بعد أن تكرر مهاجمة  المستوطنين تحت مرأى وبحماية قوات الاحتلال، الاعتداء على الصحفيين للشهر الثاني على التوالي مستخدمين الرصاص الحي، والعصي والكلاب الشرسة في مهاجمتهم ومنعهم من التصوير وتغطية  المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم المستوطنين

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم المستوطنين

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

&#34;جودة البيئة&#34; تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

"جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

إصابات بـ &#34;المطاط&#34; والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

إصابات بـ "المطاط" والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

فروانة: العلاقات &#34;المسيحية الإسلامية&#34; في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

فروانة: العلاقات "المسيحية الإسلامية" في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و728 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و728 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

&#34;جودة البيئة&#34; تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

"جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

إصابات بـ &#34;المطاط&#34; والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

إصابات بـ "المطاط" والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

فروانة: العلاقات &#34;المسيحية الإسلامية&#34; في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

فروانة: العلاقات "المسيحية الإسلامية" في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة