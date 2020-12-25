دولي

تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استمرار تزايد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سُجلت 3958 إصابة جديدة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3171 منذ بداية الجائحة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد ارتفع عدد مصابي "كورونا" من هم في حالة الخطر إلى 506، بينهم 128 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه تم إجراء 98,409 فحوصات.

وأوضحت أن عدد الذين تلقوا لقاح "كورونا" ارتفع إلى 210 آلاف، بينهم 74 ألفا تلقوا اللقاح أمس، ممن هم فوق سن 60 عاما.

وتأتي هذه المعطيات قبل دخول الإغلاق المشدد الثالث، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ عند الخامسة من مساء بعد غد الأحد. وسيستمر لأسبوعين قابل للتمديد، إلا في حال تراجع عدد المصابين اليومي بالفيروس إلى دون ألف إصابة، ومعامل تناقل العدوى إلى 1.

أخبار ذات صلة

استطلاع (معاريف): نتنياهو سيحصد 26 مقعدًا وساعر 21

استطلاع (معاريف): نتنياهو سيحصد 26 مقعدًا وساعر 21

اميركا تبدأ بإنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

اميركا تبدأ بإنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

رئيس الحكومة البريطانية يثير الجدل بربطة عنق مزينة بأسماك

رئيس الحكومة البريطانية يثير الجدل بربطة عنق مزينة بأسماك

أعداد ضحايا فيروس (كورونا) تسجل ارتفاعًا مطردًا حول العالم

أعداد ضحايا فيروس (كورونا) تسجل ارتفاعًا مطردًا حول العالم

(كورونا) يتسبب بانقسام في الكونغرس الأمريكي

(كورونا) يتسبب بانقسام في الكونغرس الأمريكي

دراسة: سلالة (كورونا) الجديدة تؤدي إلى وفيات أكثر

دراسة: سلالة (كورونا) الجديدة تؤدي إلى وفيات أكثر

&#34;نيوزويك&#34;: ترامب قد يستعين بميلشيات لتعطيل انتقال السلطة

"نيوزويك": ترامب قد يستعين بميلشيات لتعطيل انتقال السلطة

ما أكثر ولاية أمريكية تضرراً من (كورونا)؟

ما أكثر ولاية أمريكية تضرراً من (كورونا)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في دير جرير

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين

&#34;جودة البيئة&#34; تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

"جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ الاخضر على البرنامج الوطني لدولة فلسطين

إصابات بـ &#34;المطاط&#34; والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

إصابات بـ "المطاط" والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 صحفياً

فروانة: العلاقات &#34;المسيحية الإسلامية&#34; في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

فروانة: العلاقات "المسيحية الإسلامية" في فلسطين كانت وستبقى قوية ومتينة

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف

سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)