تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استمرار تزايد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سُجلت 3958 إصابة جديدة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3171 منذ بداية الجائحة.



ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد ارتفع عدد مصابي "كورونا" من هم في حالة الخطر إلى 506، بينهم 128 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه تم إجراء 98,409 فحوصات.



وأوضحت أن عدد الذين تلقوا لقاح "كورونا" ارتفع إلى 210 آلاف، بينهم 74 ألفا تلقوا اللقاح أمس، ممن هم فوق سن 60 عاما.



وتأتي هذه المعطيات قبل دخول الإغلاق المشدد الثالث، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ عند الخامسة من مساء بعد غد الأحد. وسيستمر لأسبوعين قابل للتمديد، إلا في حال تراجع عدد المصابين اليومي بالفيروس إلى دون ألف إصابة، ومعامل تناقل العدوى إلى 1.