استطلاع (معاريف): نتنياهو سيحصد 26 مقعدًا وساعر 21

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (معاريف) استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تجريه لمعرفة أراء الإسرائيليين بخصوص الانتخابات المقررة في آذار/ مارس المقبل.



وبحسب نتائج الاستطلاع، في الانتخابات المقبلة، سيحصل حزب (ليكود) على 26 مقعدًا، مقابل 21 لحزب (تكفا حدشاه) بزعامة جدعون ساعر.



وحصل حزب (يوجد مستقبل) على 15 مقعدًا في الاستطلاع، بينما حزب (يمينا) حصل على 14، والقائمة المشتركة 11 مقعدًا، بينما حزب (شاس) 8 مقاعد.



وحصل حزب (يهدوت هتوراة) على 7 مقاعد، وكذلك نفس الرصيد حصل (ميرتس)، بينما حزب (يسرائيل بيتنيو) 7 مقاع، وحزب (أزرق أبيض) 4.