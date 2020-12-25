العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أن بلاده تعاقدت على شراء 17.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).
وقال التميمي، بحسب ما نقلت (السومرية نيوز): إن "العراق تعاقد على شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)، وهي دفعة تكفي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان (نحو 37 مليونا وفق أحدث إحصاء رسمي)".
وأضاف: "هناك 16 مليون جرعة لقاح شركة (أسترازينيكا) البريطانية، و1.5 مليون جرعة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية، وتم تخصص المبالغ اللازمة لذلك".
أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أن بلاده تعاقدت على شراء 17.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).
وقال التميمي، بحسب ما نقلت (السومرية نيوز): إن "العراق تعاقد على شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)، وهي دفعة تكفي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان (نحو 37 مليونا وفق أحدث إحصاء رسمي)".
وأضاف: "هناك 16 مليون جرعة لقاح شركة (أسترازينيكا) البريطانية، و1.5 مليون جرعة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية، وتم تخصص المبالغ اللازمة لذلك".
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