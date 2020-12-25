العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أن بلاده تعاقدت على شراء 17.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).



وقال التميمي، بحسب ما نقلت (السومرية نيوز): إن "العراق تعاقد على شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)، وهي دفعة تكفي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان (نحو 37 مليونا وفق أحدث إحصاء رسمي)".



وأضاف: "هناك 16 مليون جرعة لقاح شركة (أسترازينيكا) البريطانية، و1.5 مليون جرعة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية، وتم تخصص المبالغ اللازمة لذلك".