شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و728 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و728 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 7 حالات وفاة، و728 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2916 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 500 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 36791 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10202 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 26278 حالة، وإجمالي الوفيات 311 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 204 حالة.

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