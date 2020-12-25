سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وبين كميل، في بيان وصل "دنيا الوطن، أن الإصابات توزعت كالآتي:
9 قيرة
7 الزاوية
7 سلفيت
6 حارس
4 بروقين
3 كفرالديك
2 مرده
1 كفل حارس
1 بديا
1 إسكاكا.
اعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وبين كميل، في بيان وصل "دنيا الوطن، أن الإصابات توزعت كالآتي:
9 قيرة
7 الزاوية
7 سلفيت
6 حارس
4 بروقين
3 كفرالديك
2 مرده
1 كفل حارس
1 بديا
1 إسكاكا.
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