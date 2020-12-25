سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.



وبين كميل، في بيان وصل "دنيا الوطن، أن الإصابات توزعت كالآتي:



9 قيرة

7 الزاوية

7 سلفيت

6 حارس

4 بروقين

3 كفرالديك

2 مرده

1 كفل حارس

1 بديا

1 إسكاكا.