الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي قباطية جنوب جنين، ودير الغصون شمال طولكرم واعتقلت أربعة مواطنين.



وأفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال بالتخفي في سيارات مدنية عند اعتقال وليد صلاح بدران والشاب فاتح وهيب بدران من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، كما تم اعتقال الشاب طاهر زكارنة والشاب احمد الصالح الاصهب من بلدة قباطية جنوب جنين.



واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين قاموا باقتحام منزل المعتقل محمد قبها وتصوير المنزل وأخذ قياسات تمهيداً لهدمه بزعم قيامه بقتل مستوطنة قبل أسبوع.