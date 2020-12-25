شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي قباطية جنوب جنين، ودير الغصون شمال طولكرم واعتقلت أربعة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال بالتخفي في سيارات مدنية عند اعتقال وليد صلاح بدران والشاب فاتح وهيب بدران من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، كما تم اعتقال الشاب طاهر زكارنة والشاب احمد الصالح الاصهب من بلدة قباطية جنوب جنين.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين قاموا باقتحام منزل المعتقل محمد قبها وتصوير المنزل وأخذ قياسات تمهيداً لهدمه بزعم قيامه بقتل مستوطنة قبل أسبوع.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و728 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و728 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

للأسبوع الثالث.. سريان الإغلاق الشامل ليومين في قطاع غزة

للأسبوع الثالث.. سريان الإغلاق الشامل ليومين في قطاع غزة

انخفاض جديد على الدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد على الدولار مقابل الشيكل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

حالة الطقس: الجو غائم جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: الجو غائم جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين وطولكرم

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

حالة الطقس: الجو غائم جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: الجو غائم جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

اشتية يطمئن على شرطي مرور تعرض لحادث سير لحظة مرور موكبه

اشتية يطمئن على شرطي مرور تعرض لحادث سير لحظة مرور موكبه

الرئيس عباس: نواجه كل يوم سياسات الاحتلال العدوانية ضد مقدساتنا

الرئيس عباس: نواجه كل يوم سياسات الاحتلال العدوانية ضد مقدساتنا

الخارجية الفلسطينية: لا وفيات ولا إصابات بـ (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية الفلسطينية: لا وفيات ولا إصابات بـ (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الدورة الثانية لليوم

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الدورة الثانية لليوم

سلطات الاحتلال تقمع قافلة التجمع الوطني المسيحي بمناسبة عيد الميلاد وتعتقل مشاركين فيها

سلطات الاحتلال تقمع قافلة التجمع الوطني المسيحي بمناسبة عيد الميلاد وتعتقل مشاركين فيها

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

العراق يقرر شراء 17.5 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة