اميركا تبدأ بإنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.وفي تغريدة له عبر (تويتر)، كتب بومبيو: "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، وافتتاح حضور افتراضي بمشاركة فعالة على الفور".وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".