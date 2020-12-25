اميركا تبدأ بإنشاء قنصلية في الصحراء الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.
وفي تغريدة له عبر (تويتر)، كتب بومبيو: "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، وافتتاح حضور افتراضي بمشاركة فعالة على الفور".
وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.
وفي تغريدة له عبر (تويتر)، كتب بومبيو: "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، وافتتاح حضور افتراضي بمشاركة فعالة على الفور".
وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".
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