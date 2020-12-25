دولي

رئيس الحكومة البريطانية يثير الجدل بربطة عنق مزينة بأسماك

رئيس الحكومة البريطانية يثير الجدل بربطة عنق مزينة بأسماك
رام الله - دنيا الوطن
ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يرتدي رابطة عنق مزينة بأسماك أثناء إعلانه الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية تجارية بين الجانبين وذلك في إشارة إلى قضية الصيد والتي كانت تمثل أشد القضايا الخلافية في مفاوضات بروكسل ولندن. 

ووفق موقع (روسيا اليوم) فإنه خلال إعلانه حدوث انفراجة في مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي التي استغرقت شهورا، كان جونسون يرتدي رابطة عنق ذات لون داكن عليها العديد من الأسماك الصغيرة. 

يشار إلى أن وصول صيادي الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية كان واحدا من أشد القضايا الخلافية بين لندن وبروكسل حتى وقت قريب. 

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