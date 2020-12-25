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إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر

إصابات (كورونا) تعود للارتفاع في مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 51 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

و قالت وزارة الصحة المصرية: إنها سجلت 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة، صعودا من 911 إصابة و42 وفاة أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7260، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 128993 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء عن تسجيل 42 وفاة و911 إصابة بالفيروس.

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