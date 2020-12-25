للأسبوع الثالث.. سريان الإغلاق الشامل ليومين في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ صباح اليوم الجمعة، سريان قرار حظر التجوال والإغلاق الشامل ليومين في محافظات قطاع غزة كافة؛ للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن الجهود الحكومية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا الوبائي.



وكانت وزارة الداخلية بغزة، أعلنت أنّ حظر التجوال والإغلاق الشامل بمحافظات القطاع يبدأ من الساعة 06:30 مساء الخميس وينتهي الساعة الـ7 صباح يوم الأحد المقبل.



وتفرض داخلية غزة إغلاقًا شاملًا وحظرًا للتجوال يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وحذّرت وزارة الصحة مساء الخميس من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار للفيروس بين المواطنين، منوهة إلى أن هذه المرحلة هي الأكثر خطورة.