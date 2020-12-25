شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف  بوجه عام  وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/12/26: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً  فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/12/27: يكون الجو صافيا بوجه عام  وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين 2020/12/28: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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