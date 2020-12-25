شؤون فلسطينية

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل
رام الله - دنيا الوطن
أحيت مدينة بيت لحم، منتصف الليلة الماضية، قداس منتصف الليل الذي أقيم في كنيسة القديسة كاترينا، وذلك احتفالا بعيد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي.

ويأتي القداس هذا العام وسط ظروف استثنائية فرضت إجراء الطقوس والاحتفالات بالعيد وفق إجراءات وتدابير وقائية للمحافظة على سلامة المحتفلين من تفشي فيروس (كورونا)، ولم تستقبل مدينة السلام حجاجها كالمعتاد التزاما بإجراءات البروتوكول الصحي الذي فرضته الجائحة، بحسب وكالة (وفا).

وحضر القداس رئيس بلدية بيت لحم انطوان سلمان، ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، ورئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس، إضافة إلى مستشار حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس.

وقدم بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، عظة عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٠، تحدث فيها عن جائحة (كورونا)، وقال: إننا نشعر جميعًا أننا نسير في ظلام، مُتعَبِين، مُرهَقيِن، مظلومين، وقد طال علينا الزمن، تحت نيرِ هذا الوباء الثقيل الذي يُعيقُ حياتَنا ويَشُلُّ العَلاقاتِ بينَنا، ويَزيدُ صعوبةً وضعَنا السياسيّ والاقتصاديَ والثقافيَ والاجتماعيّ كلَّه.

وأضاف: نسأل الله القدير أن يَهزِمَ المرضَ والشرَّ والموتَ، وأن يمنحنا أيامًا سعيدة وهادئة.

وتابع: في هذه الليلة لا نريد ولا يمكننا أن ننسى الحزن والقلق اللذين يسيطران على قلب العالم. حتى هنا في الأرض المقدسة لسنا استثناء. نحن نعيش في أرض دَعوَتُها أن يكون فيها تعددية وانفتاح على العالم، لكننا نشهد باستمرار مواقف معاكسة.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس وجه، مساء الليلة الماضية رسالة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، أكد فيها أننا صامدونَ وواثقونَ من النصرِ ونَستحقُ العدالةَ لقضيتِنا والحياة الكريمة لشعبنا، وأننا كلُنا أملٌ أنْ يأتيَ العامُ القادم وقد زالتْ الجائحةُ وزالَ الاحتلالُ.

أخبار ذات صلة

فيديو: بعد حفل مثير للجدل.. اشتية يشكل لجنة تحقيق فيما جرى بمقام النبي موسى

فيديو: بعد حفل مثير للجدل.. اشتية يشكل لجنة تحقيق فيما جرى بمقام النبي موسى

&#34;وكلاء السياحة والسفر&#34; تستنكر قصف الاحتلال لمصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي

"وكلاء السياحة والسفر" تستنكر قصف الاحتلال لمصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي

بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة

بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)

جنين: الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان في القدس تضاعف بصورة خطيرة خلال العام 2020

"الخارجية": الاستيطان في القدس تضاعف بصورة خطيرة خلال العام 2020

شاهد: تضرر مدرسة ومركز تدريب تعليمي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية

شاهد: تضرر مدرسة ومركز تدريب تعليمي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;وكلاء السياحة والسفر&#34; تستنكر قصف الاحتلال لمصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي

"وكلاء السياحة والسفر" تستنكر قصف الاحتلال لمصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي

بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة

بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)

جنين: الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

شاهد: تضرر مدرسة ومركز تدريب تعليمي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية

شاهد: تضرر مدرسة ومركز تدريب تعليمي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية

جيش الاحتلال يُحذر من مجزرة جديدة بالضفة على غرار حادثة عائلة دوابشة

جيش الاحتلال يُحذر من مجزرة جديدة بالضفة على غرار حادثة عائلة دوابشة

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

يسرا اللوزي ترد: &#34; جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم&#34;

يسرا اللوزي ترد: " جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم"

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح &#34;طمعتيني&#34; و&#34;قد الفراق&#34;

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح "طمعتيني" و"قد الفراق"

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

عربي

لبنان يسجل انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أقل حصيلة بوفيات فيروس (كورونا) منذ 17 من أكتوبر

الجزائر تسجل أقل حصيلة بوفيات فيروس (كورونا) منذ 17 من أكتوبر

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

&#34;مؤسف وعار من الصحة&#34;.. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها

"مؤسف وعار من الصحة".. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها