دولي

"نيوزويك": ترامب قد يستعين بميلشيات لتعطيل انتقال السلطة

"نيوزويك": ترامب قد يستعين بميلشيات لتعطيل انتقال السلطة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت مجلة (نيوزويك) عن مصادر خاصة، أن كبار ضباط الجيش الأميركي ناقشوا ماذا سيفعلون في حال إقدام ترامب على اعلان الاحكام العرفية في ما تبقى له من أيام في البيت الأبيض.

وأضافت المجلة أن القيادات العسكرية المسؤولة عن واشنطن العاصمة، "تبحث خطة سرية للطوارئ في حال استدعاء القوات المسلحة للحفاظ على النظام أو استعادته، خلال فترة التنصيب وعملية الانتقال" التي ستجري في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، بحسب (الميادين).

وأشارت إلى أن "الخطة تجري بعيداً عن أعين البيت الأبيض والموالين لترامب في البنتاغون خشية إلغائها".

وقال أحد المدعين العامين المتقاعدين للصحيفة، إنه "وبسبب فيروس (كورونا)، يمتلك الرئيس سلطات طارئة غير مسبوقة، الأمر الذي قد يقنعه إن استمع لمؤيديه، أنه يملك قوة غير محدودة وفوق القانون".

وألمحت المجلة إلى أن ترامب قد يحشد "ميليشيات خاصة وقوات شبه عسكرية موالية له، لتعطيل الانتقال ونشر العنف في واشنطن"، ناقلةً عن ضباط أميركيين، قلقهم من انخراط الجيش في أزمة، قد يفتعلها ترامب لقلب نتائج الانتخابات.

وكان قائد سلاح البر رايان مكارثي ورئيس هيئة أركان سلاح البر، قد أصدرا بيان مشترك، قالا فيه إنه "لن يكون هناك أي دور للقوات العسكرية الأميركية في تحديد نتائج الانتخابات الأميركية".

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