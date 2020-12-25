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سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف

سوريا: عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في مصياف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر الجمعة، أن طائرات إسرائيلية، شنت عدواناً على منطقة مصياف، في ريف حماة الغربي.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إنه في تمام الساعة 12:40 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماه الغربي".

وأكد المصدر العسكري، أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية، وأسقطت معظمها.

وذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن الطائرات الإسرائيلية، أطلقت عدداً من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية باتجاه مركز البحوث العلمية في مصياف.

وأضافت، أنه وفقاً للمعلومات الأولية، لم يسقط ضحايا نتيجة الغارة الإسرائيلية، فيما يجري حالياً تقييم الأضرار المادية.

وتداول نشطاء مشاهد مصورة من داخل لبنان، للغارات الإسرائيلية على منطقة مصياف.

 

 

 

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