اشتية يطمئن على شرطي مرور تعرص لحادث سير لحظة مرور موكبه

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رام الله - دنيا الوطن

ترجل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء من سيارته للاطمئنان على صحة شرطي مرور يقود دراجة تعرض لحادث سير مقابل المقاطعة في مدينة رام الله ظهر اليوم، حيث تصادف وقوع الحادث لحظة مرور موكبه.



ووجه اشتية بتقديم العلاج اللازم للشرطي المصاب الذي تبين أن إصابته طفيفة حيث نقل لتلقي العلاج في المستشفى.