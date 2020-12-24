شاهد: مصر تُغلق ممثليتها في قطاع غزة وتنقل محتوياتها إلى القاهرة

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر خاص، أن وفداً هندسياً تابعاً للمخابرات المصرية، عمل اليوم الخميس، على تفكيك وتفريغ مقر الممثلية المصرية في مدينة غزة.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن الوفد- الذي وصل أمس الأربعاء- عمل على تفريغ مقر الممثلية بغزة، والمغلقة منذ أحداث الانقسام في عام 2007، بهدف تسليمها لأصحابها.وأضاف المصدر، أن مصر، أبلغت حركة (حماس) بنيتها إلغاء عمل الممثلية بشكل كامل، ونقل كافة محتويات الممثلية من أثاث وأجهزة اتصال إلى القاهرة.وأكد المصدر، أن الخارجية المصرية، أبلغت رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بأن مصر ستعتمد سفارتها في مدينة رام الله، كمقر تمثيلي وحيد في دولة فلسطين، ولن يكون هناك أي مقر تمثيلي لمصر، سواء دبلوماسي أو ثقافي أو اجتماعي.ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، لحظة نقل مقتنيات الممثلية المصرية بغزة، عبر شاحنات كبيرة، تمهيداً لنقلها إلى (معبر رفح) ومن ثم إلى القاهرة.