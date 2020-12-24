شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: لا وفيات ولا إصابات بـ (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية الفلسطينية: لا وفيات ولا إصابات بـ (كورونا) بين جالياتنا بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم، مشيرة إلى أنه لليوم السادس على التوالي، لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان للخارجية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الثالث عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، كما لم تسجل أية اصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الاصابات 5834 إصابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال إلى كل من: إسطنبول، والدوحة وشيكاغو صباح هذا اليوم الخميس، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

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