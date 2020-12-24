الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الدورة الثانية لليوم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك في الدورة الثانية لليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، إلى أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 728 إصابة بعد فحص 2916، بنسبة إصابة 24.9%.