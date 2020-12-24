عربي

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، اقتناء 65 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني و(أسترازينيكا) البريطاني، استعداداً لحملة تلقيح، تستهدف حوالي 25 مليون شخص ضد وباء (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن التحضيرات لبدء الحملة "بلغت مراحل متقدمة".

وقال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة "تم اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف بلادنا"، بحسب بيان عقب الاجتماع، لكن لم يعلن بعد موعد تسلم هذه الجرعات.

ويتعلق الأمر بلقاحي (سينوفارم) الصيني و(أسترازينيكا) البريطاني، بحسب ما أوضح مصدر حكومي لوكالة (فرانس برس)، وهو ما أكده أيضاً وزير الصحة في حوار سابق مع وكالة (فرانس برس).

وكان الديوان الملكي، أعلن في بيان في وقت سابق، أن حملة التلقيح، ستكون مجانية.

وأوضح بيان الحكومة الخميس، أن الاستعدادات الجارية "بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لها).

وأشار البيان أيضاً إلى أن الفئة المستهدفة، تبلغ حوالي 25 مليون شخص، على أن تعطى الأولوية، للذين يواجهون الوباء في الخطوط الأمامية من العاملين في قطاع الصحة، والسلطات العامة وقوات الأمن والمدرسين، وأيضاً المسنين والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، لتوسع لاحقاً إلى باقي المواطنين.

كما نوه إلى اعتماد نظام معلوماتي؛ لتسجيل المستهدفين، وتتبع حالتهم الصحية.

اشتدت وطأة الوباء في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، بمعدل إصابات يومي تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة.

وفاق مجموع المصابين 423 ألفاً، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، وتماثل نحو 386 الفاً للشفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وتفرض السلطات منذ مساء الأربعاء، وعلى مدى ثلاثة أسابيع حظر تجول ليلي على الصعيد الوطني بين التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً، مع منع التجمعات وإقفال المتاجر والمطاعم المقاهي.

في حين، قررت إقفال المطاعم تماماً في القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأكادير العاصمتين السياحيتين للمملكة، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ آذار/ مارس، شهراً آخر حتى 10 كانون الثاني/ يناير، بينما يظل السفر إلى المملكة ومنها، مشروطاً بحيازة فحص سلبي للفيروس.

أخبار ذات صلة

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

السودان: هذا موقفنا من الحدود مع إثيوبيا وسد النهضة والعلاقات مع إسرائيل

السودان: هذا موقفنا من الحدود مع إثيوبيا وسد النهضة والعلاقات مع إسرائيل

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان

انفجار خط الغاز في سيناء ومحاولات مصرية للسيطرة على الحريق

انفجار خط الغاز في سيناء ومحاولات مصرية للسيطرة على الحريق

التحالف العربي يعلن تدمير أربعة ألغام بحرية زرعتها الجماعة الحوثية

التحالف العربي يعلن تدمير أربعة ألغام بحرية زرعتها الجماعة الحوثية

الصحة الأردنية: تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يعلن موعد تسلم لقاحات (كورونا)

الأردن يعلن موعد تسلم لقاحات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقمع قافلة التجمع الوطني المسيحي بمناسبة عيد الميلاد وتعتقل مشاركين فيها

سلطات الاحتلال تقمع قافلة التجمع الوطني المسيحي بمناسبة عيد الميلاد وتعتقل مشاركين فيها

النائب العام بغزة يُؤكد على تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية

النائب العام بغزة يُؤكد على تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من منطقة باب الأسباط

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من منطقة باب الأسباط

الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة جنوب غرب جنين

بـ 2.8 ملايين دولار(بكدار) يسلم الدفعة السادسة من المستلزمات الطبية للمستشفى الأوروبي بغزة

بـ 2.8 ملايين دولار(بكدار) يسلم الدفعة السادسة من المستلزمات الطبية للمستشفى الأوروبي بغزة

نادي الأسير: حتى الآن لم تجر أية عملية تطعيم للأسرى الفلسطينيين

نادي الأسير: حتى الآن لم تجر أية عملية تطعيم للأسرى الفلسطينيين

مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بالخليل

مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بالخليل

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان