دولي

جونسون عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي: سيعيد لنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا

جونسون عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي: سيعيد لنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل لأكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لمرحلة ما بعد (بريكست)، سيعيد لبلاده السيطرة على قوانينها، ومصائرها مرة أخرى.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "توصلنا لأكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد (بريكست) يتيح لنا تدفق الكثير من البضائع بدون رسوم جمركية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف: أن "الاتفاق سيعيد لنا السيطرة على مصائرنا وقوانيننا"، مشيراً إلى أن "الاتفاق سيعرض على البرلمان يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر"، موضحاً أنه "بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل سيكون هناك إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأبرمت بريطانيا، اليوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لما بعد خروجها منه أو ما يطلق عليه (بريكست).

جاء ذلك، قبل 7 أيام فقط من موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية البريطانية.

وقالت رئاسة وزراء بريطانيا، بحسب ما نشرته وكالة (رويترز) إنه تم إبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية قائلاً: "استعدنا أخيراً السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانيننا وتجارتنا ومياه الصيد".

وأكمل بقوله "الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة، وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي، دون أي رسوم أو حصص".

واستدرك قائلاً: "حققنا هذا الاتفاق العظيم للمملكة المتحدة بأسرها في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية، وموقع أيرلندا الشمالية فيها".

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