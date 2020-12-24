النائب العام بغزة يُؤكد على تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية













رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العام بغزة، المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لنيابة رفح، على تضافر الجهود مع منظومة العدالة والمؤسسة الشرطية؛ لتحقيق الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، وحماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية.وناقش النائب العام، خلال اجتماعه بأعضاء نيابة رفح الجزئية، سلامة الإجراءات المتخذة في الملف الجزائي، واستيفاء وتدقيق كافة التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التفويضات، وآلية متابعة المظالم المقدمة من المواطنين، وتدقيقها والرد عليه خلال المدة، وإعادة الحقوق لأصحابها، مؤكداً على حُسن التعامل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة مع مكونات السلطة القضائية والتنفيذية؛ مما يُرسي دعائم سيادة القانون، وتحقيق الردع العام.