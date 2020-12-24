دولي

المراكز الأمريكية: تسجيل 3362 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

المراكز الأمريكية: تسجيل 3362 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، بتسجيلها 3362 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الساعة 16:00 الثلاثاء وحتى 16:00 الأربعاء.

وذكرت المراكز الأمريكية، في إحصائية يومية، تعكس الوضع حتى 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق، أن إجمالي عدد إصابات فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة وصل إلى 18391571 بزيادة 221408 حالات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت، أن عدد الوفيات، جراء عدوى فيروس (كورونا)، (COVID -19) زاد إلى 325096 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 3362 شخصاً.

من جانبها، تفيد جامعة "جونز هوبكينز" المعنية بمتابعة سير الجائحة في البلاد، بأن عدد الإصابات، وصل حتى الآن إلى 18547045، بينها 327573 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا).

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