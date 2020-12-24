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شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)
رام الله - دنيا الوطن
وصلت أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس (كورونا)، عبر مطار مسقط الدولي، تتضمن 15 ألفاً و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان، بحلول شهر كانون الأول/ يناير المقبل.

وكان مسؤول بوزارة الصحة في سلطنة عمان، قال في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على (تويتر) في وقت سابق: إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح (فايزر- بيونتيك) يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولية، ستشمل 20% من السكان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).


 

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