شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

رام الله - دنيا الوطنوصلت أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس (كورونا)، عبر مطار مسقط الدولي، تتضمن 15 ألفاً و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان، بحلول شهر كانون الأول/ يناير المقبل.وكان مسؤول بوزارة الصحة في سلطنة عمان، قال في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على (تويتر) في وقت سابق: إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح (فايزر- بيونتيك) يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولية، ستشمل 20% من السكان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).