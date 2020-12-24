دولي

الصحة الفرنسية تُسجل 21634 إصابة و292 وفاة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الفرنسية تُسجل 21634 إصابة و292 وفاة جديدة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 21634 إصابة جديدة بـ (كورونا) في الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أنه تم تسجيل 292 وفاة جراء الفيروس في الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الوزارة، أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 14929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل 276 وفاة.

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