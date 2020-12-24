دولي

شاهد: الأرجنتين تتسلم أول شحنة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي

شاهد: الأرجنتين تتسلم أول شحنة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي
رام الله - دنيا الوطن
وصلت أول شحنة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، اليوم الخميس، إلى الأرجنتين.

وهبطت طائرة تحمل على متنها 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي في مطار "الوزير بيستارينيي" الدولي قرب بوينس آيرس، وكان في استقبالها رئيس الحكومة الأرجنتينية سانتياغو  كافييرو، ووزير الصحة، خينيس جونزاليس، وسفير موسكو لدى البلاد، دميتري فيوكتيستوف، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد رئيس الوزراء الأرجنتيني، أن حملة التطعيم بـ (سبوتنيك V) في البلاد، ستنطلق الأسبوع المقبل، وسيتم تحديد الموعد النهائي في اجتماع، سيعقد أواخر الأسبوع الجاري.

ومن المقرر، أن يتم أولاً تطعيم الكوادر الطبية، ثم المواطنين المسنين، وعناصر أجهزة الأمن والشرطة، وسوف تليهم الفئات الأخرى.

ومن المتوقع، أن يتلقى 10 ملايين شخص في البلاد اللقاح ضد (كورونا) بحلول آذار/ مارس المقبل.

في غضون ذلك، أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، للصحفيين اليوم، وجود خطط لبدء إنتاج (سبوتنيك V) بالأرجنتين في الربع الثاني من العام المقبل.

وأصبحت الأرجنتين، أمس الأربعاء، أول دولة في أمريكا اللاتينية تعتمد اللقاح، الذي طوره مركز (غاماليا) الروسي للبيولوجيا المجهرية، بناء على نتائج اختباراته في روسيا.

 

أخبار ذات صلة

بومبيو يُعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية

بومبيو يُعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية

جونسون عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي: سيعيد لنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا

جونسون عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي: سيعيد لنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا

بايدن يُخطط لخفض الإنفاق على الأسلحة النووية

بايدن يُخطط لخفض الإنفاق على الأسلحة النووية

المراكز الأمريكية: تسجيل 3362 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

المراكز الأمريكية: تسجيل 3362 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفرنسية تُسجل 21634 إصابة و292 وفاة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الفرنسية تُسجل 21634 إصابة و292 وفاة جديدة بـ (كورونا)

موسكو: جهود مراجعة الاتفاق النووي فشلت ونأمل عودة واشنطن إليه دون شروط

موسكو: جهود مراجعة الاتفاق النووي فشلت ونأمل عودة واشنطن إليه دون شروط

إيطاليا تسجل 505 وفيات جديدة بـ(كورونا) وحصيلة الإصابات تتجاوز المليونين

إيطاليا تسجل 505 وفيات جديدة بـ(كورونا) وحصيلة الإصابات تتجاوز المليونين

ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ(كورونا)

ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقمع قافلة التجمع الوطني المسيحي بمناسبة عيد الميلاد وتعتقل مشاركين فيها

سلطات الاحتلال تقمع قافلة التجمع الوطني المسيحي بمناسبة عيد الميلاد وتعتقل مشاركين فيها

النائب العام بغزة يُؤكد على تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية

النائب العام بغزة يُؤكد على تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من منطقة باب الأسباط

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من منطقة باب الأسباط

الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة جنوب غرب جنين

بـ 2.8 ملايين دولار(بكدار) يسلم الدفعة السادسة من المستلزمات الطبية للمستشفى الأوروبي بغزة

بـ 2.8 ملايين دولار(بكدار) يسلم الدفعة السادسة من المستلزمات الطبية للمستشفى الأوروبي بغزة

نادي الأسير: حتى الآن لم تجر أية عملية تطعيم للأسرى الفلسطينيين

نادي الأسير: حتى الآن لم تجر أية عملية تطعيم للأسرى الفلسطينيين

مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بالخليل

مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بالخليل

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

المغرب يكشف كمية اللقاحات التي حصل عليها ضد (كورونا)

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

الرئيس العراقي: نحن بحاجة إلى السلام بدلاً من الصراع والتناحر والفرقة

شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

شاهد: سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك)

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان