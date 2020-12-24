الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين من قرية كفيرت، جنوب غرب جنين.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين محمد إياد تركمان، وأحمد خالد إسماعيل، أثناء مرورهما عبر حاجز عسكري مقام بالقرب من بلدة يعبد، واستولت على المركبة التي كانا يستقلانها.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت في وقت سابق من اليوم، دنيا أيوب قبها، ومنار صالح قبها من بلدة طورة في جنين، وهما زوجتا الأسير، محمد مروح قبها، كما جرى اعتقال شقيقيه ناصر وسليمان، وتم الإفراج عن شقيقه سليمان.



وأعلن جيش الاحتلال ظهر اليوم، أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" برفقة قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد مروح قبها من جنين، ويشتبه أنه يقف خلف عملية قتل المستوطنة "إستر هورغان" في أحراش قرب جنين في 20/10/2020.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.