(يديعوت): سلسلة عقوبات على ضباط أطلقوا قذيفة على أحد المنازل بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه تم اتخاذ إجراءات قاسية ضد عدد من الضباط في الكتيبة 75 التابعة لسلاح المدرعات، وذلك في أعقاب قيامهم قبل فترة، بإطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل في قطاع غزة.



وقالت الصحيفة: "وفقا لهذه العقوبة، سيتم سجن أحد الضباط برتبة قائد فصيل، سبعة أيام في السجن العسكري، و14 يوماً مع وقف التنفيذ لكل من نائب قائد السرية وقائد السرية نفسه، لأنهم انتشروا في ذلك اليوم على الحدود مع غزة، وبسبب سلسلة الاخفاقات، لاعتقادهم ان الحديث يدور عن حدث حقيقي.