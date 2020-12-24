البريم: العمل العسكري يتطور بغرفة العمليات المشتركة وشعبنا سيشاهد تطور المقاومة



وأشار المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، إلى أن هناك الكثير من التفاصيل التي سيحتفي بها أبناء الشعب الفلسطيني، وستكون فيها عدة رسائل على أكثر من صعيد، متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي وبالداخل الفلسطيني، كل أبناء الشعب الفلسطيني سيشاهدون تطور وإبداعات المقاومة.



رام الله - دنيا الوطنأكد محمد البريم، المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، أن العمل العسكري يتطور في غرفة العمليات المشتركة، وصولاً إلى مناورة مشتركة على مساحة قطاع غزة، من رفح حتى بيت حانون، وتأسيس لجهد مقاوم مشترك على أكثر من محور ومكان وسيناريو متعلق بعمل المقاومة على مستوى القطاع.وقال البريم في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم الخميس: "الأمر لن يكون متعلقاً بموضوع الرماية والصواريخ والاقتحام، عدة سيناريوهات على مدار أيام كثيرة متواصلة كان فيها الجهد الكبير لكتائب القسام وسرايا القدس، وألوية الناصر صلاح الدين وأكثر من (13) ذراعاً عسكرياً في قطاع غزة، كلهم شاركوا في التدريب وصولاً الى اليوم المشهود الذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل على مساحة قطاع غزة".وأضاف: "وصلنا إلى مرحلة التدريب المشترك وصولاً إلى رسالة مفادها أن أي حماقة يقترفها الإحتلال بحق أبناء شعبنا وأي تصعيد وعدوان سيواجه بشكل مشترك من فصائل المقاومة الفلسطينية".وتابع البريم بقوله: "الركن الشديد أننا نشد بعضنا ببعض، ونؤكد للعالم كله أن المقاومة الفلسطينية يداً واحدة على من عاداها، ويداً واحدة في الاحتلال، متكاثفة موحدة على أعلى درجات التنسيق تمثلها غرفة العمليات المشتركة".