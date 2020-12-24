عربي

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا).

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي المتعلق بالفيروس، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1353 وفاة، والإصابات 165922 إصابة، منذ بدء الجائحة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

السودان: هذا موقفنا من الحدود مع إثيوبيا وسد النهضة والعلاقات مع اسرائيل

السودان: هذا موقفنا من الحدود مع إثيوبيا وسد النهضة والعلاقات مع اسرائيل

انفجار خط الغاز في سيناء ومحاولات مصرية للسيطرة على الحريق

انفجار خط الغاز في سيناء ومحاولات مصرية للسيطرة على الحريق

التحالف العربي يعلن تدمير أربعة ألغام بحرية زرعتها الجماعة الحوثية

التحالف العربي يعلن تدمير أربعة ألغام بحرية زرعتها الجماعة الحوثية

الصحة الأردنية: تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يعلن موعد تسلم لقاحات (كورونا)

الأردن يعلن موعد تسلم لقاحات (كورونا)

الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من (كورونا) قد تكون موجودة في البلاد

الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من (كورونا) قد تكون موجودة في البلاد

الكويت: رئيس الوزراء يتلقى أول جرعة من لقاح (كورونا) في البلاد

الكويت: رئيس الوزراء يتلقى أول جرعة من لقاح (كورونا) في البلاد

مصرع 20 مهاجراً إفريقياً جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

مصرع 20 مهاجراً إفريقياً جراء غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بـ208 ملايين دولار..بكدار يسلم الدفعة السادسة من المستلزمات الطبية للمستشفى الاوروبي بغزة

بـ208 ملايين دولار..بكدار يسلم الدفعة السادسة من المستلزمات الطبية للمستشفى الاوروبي بغزة

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب

الخارجية: وسم أمريكا لبضائع المستوطنات على أنها صنعت بإسرائيل جريمة حرب

قوات الاحتلال تداهم منازل في قرية طورة جنوب جنين

قوات الاحتلال تداهم منازل في قرية طورة جنوب جنين

قوى وفعاليات محافظة الخليل تطالب بالمزيد من التكاتف والوحدة بمواجهة (كورونا)

قوى وفعاليات محافظة الخليل تطالب بالمزيد من التكاتف والوحدة بمواجهة (كورونا)

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: توقيع رئيس وزراء محسوب على التيار الإسلامي اتفاق التطبيع أمر مؤسف

قيادي بـ "حماس": توقيع رئيس وزراء محسوب على التيار الإسلامي اتفاق التطبيع أمر مؤسف

النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

فيديو.. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن موعد مناورتها العسكرية بغزة

فيديو.. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن موعد مناورتها العسكرية بغزة

شاهد: &#34;الشعبية&#34; تقيم وقفة رمزية بغزة تزامناً مع تشييع جثمان ملوح

شاهد: "الشعبية" تقيم وقفة رمزية بغزة تزامناً مع تشييع جثمان ملوح

منوعات

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن خيانة العريان

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: كيف ردت شكران مرتجى على صورة لها معدلة بالفوتوشوب

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

شاهد: عائشة بن أحمد توضح حقيقة خلافها مع الفنانة درة

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

بعد الانتقادات الموجهة له..ماجد المصري يرد على انتقادات رفضه لعمل بناته

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

يارا تَعد جمهورها بهدايا في عيد الميلاد

حمو بيكا: &#34;أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر&#34;

حمو بيكا: "أعاني من مرض نادر وعلاجي حقنة كل ثلاثة أشهر"

ديمة بياعة عن زوجها: &#34;ومن الحب ما قتل&#34;

ديمة بياعة عن زوجها: "ومن الحب ما قتل"

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: أحدث ظهور للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: جمهور عمرو دياب يلومه لهذا السبب

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

شاهد: كندا علوش تتغزل بزوجها بكلمات رومانسية

عربي

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان

تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بـ(كورونا) في لبنان

التحالف العربي يعلن تدمير أربعة ألغام بحرية زرعتها الجماعة الحوثية

التحالف العربي يعلن تدمير أربعة ألغام بحرية زرعتها الجماعة الحوثية

الصحة الأردنية: تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يعلن موعد تسلم لقاحات (كورونا)

الأردن يعلن موعد تسلم لقاحات (كورونا)