بـ208 ملايين دولار..بكدار يسلم الدفعة السادسة من المستلزمات الطبية للمستشفى الاوروبي بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

سلم المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) دفعة جديدة من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى المستشفى الأوروبي في قطاع غزة، في إطار المساعدات التي يقدمها "بكدار" لدعم وتمكين الجهاز الصحي في قطاع غزة، بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.



وقال رئيس المجلس محمد أبو عوض "إن الدفعة الجديدة هي السادسة من المساعدات المقدمة للجهاز الصحي في قطاع غزة، وتبلغ قيمتها 208 ملايين دولار، وهي جزء من منحة الصندوق الكويتي للتنمية، لدعم الجهاز الصحي في القطاع"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأعرب أبو عوض عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة على هذه المكرمة، وللصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي، لما قدموه من تسهيلات لوصول تلك الأجهزة لتمكين المستشفيات في القطاع من مواجهة التفشي السريع لفيروس (كورونا).



وأضاف أن لجنة تضم مدير عام المجلس في القطاع، ومندوبا عن وزارة الصحة، ومدير المشاريع الدولية في الوزارة، سلمت تلك الأجهزة إلى المستشفى الأوروبي، وتتضمن جهازي مراقبة مع عربتين، وثلاث آلات شفط، و15 جهازا لقياس العلامات الحيوية، و10 عربات مرضى.