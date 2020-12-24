إيطاليا تسجل 505 وفيات جديدة بـ(كورونا) وحصيلة الإصابات تتجاوز المليونين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا، اليوم الخميس، عتبة مليوني حالة، بينما رصدت السلطات الصحية 505 وفيات جديدة جراء المرض.



وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18040، مقابل 14522 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2009317 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما أضافت الوزارة أنها رصدت 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70900 متوفيا.



وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1344785 شخصا، بينما لا يزال 593632 يتلقون العلاج، منهم 24 ألفا في المستشفيات.



وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات (كورونا) رسميا حاجز مليوني حالة مسجلة، بينما رصدت البلاد أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أكبر عدد في العالم.



والخميس بدأ في إيطاليا سريان حجر صحي عام أعلن بمناسبة اقتراب رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.