ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيلها أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد-19) في أراضي البلاد.



وذكرت وزارة الصحة في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب ألمانيا أن سيدة قدمت إلى مطار فرانكفورت أم ماين من بريطانيا يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر خضعت لفحص خاص بفيروس (كورونا) كشف إصابتها بالسلالة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت الوزارة عبر (تويتر) أن المصابة وصلت إلى ألمانيا بهدف زيارة أقربائها وهي توجهت من المطار إلى منزلهم بواسطة سيارة تابعة لهم، مبينة أن السيدة تخضع حاليا للعزل الصحي.



وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 كانون الاول/ ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس (كورونا) أطلق عليها اسم "B. 1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.



وأدى هذا التطور إلى إعلان عدد من دول العالم، بينها روسيا، تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.