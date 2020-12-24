الصحة الأردنية: تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا.



ووفق الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، فإنا إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 3681 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات إلى (283,690) إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (25,513) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.