ظريف: ترامب سيتحمل هذه المرة المسؤولية كاملة عن أي مغامرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني: "إن الولايات المتحدة دمرت منطقتنا سابقا بسبب تلفيق كذبة أسلحة الدمار الشامل"، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مغامرة.



وأضاف ظريف: "إن ترامب يستخدم صورة لا قيمة لها لاتهام إيران"، في إشارة إلى صور لصواريخ نشرها الرئيس الأمريكي اليوم الخميس على حسابه في (تويتر)، لافتا إلى أنها إيرانية تم استخدامها في الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، لكنها لم تنفجر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة أهدرت 7 تريليونات دولار وتسببت في سقوط 58976 ضحية، في إشارة إلى غزو العراق.



وحذر ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "هذه المرة ستكون النتائج أسوأ".



واتهم ترامب في وقت سابق اليوم، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت مؤخرا السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.