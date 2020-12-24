إريتريا تسجل أول وفاة جراء (كوفيد-19)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الإريترية عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد الذي يسبب مرض (كوفيد-19) في البلاد.



وأعلنت وزارة الصحة الإريترية، في بيان نشرته مساء أمس الأربعاء وزارة الإعلام، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى اليوم إلى 877، منها 599 حالة شفاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن أول ضحية توفى إثر إصابته بالفيروس التاجي في البلاد.