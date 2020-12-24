الدنمارك تكشف عشرات الإصابات بالسلالة الجديدة من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات في الدنمارك إنها رصدت 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا)، التي تنتشر بسرعة في أجزاء من بريطانيا.



وقال المعهد المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في الدنمارك، في تقرير نشر أمس الأربعاء، إن الحالات رُصدت في فحوص فيروس (كورونا) التي أجريت بين 14 تشرين الثاني/ نوفمبر و19 كانون الأول/ ديسمبر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقامت الدنمارك، الرائدة على مستوى العالم في مجال تسلسل الجينوم، بتحليل المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة، ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4% من حالات الإصابة.



وقال المعهد إن النسبة يمكن أن تتغير، لآنه لم يجر تحليل سوى لنسبة 13.5% فقط من الحالات الإيجابية حتى الآن.



وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من وإلى بريطانيا، حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات السابقة.